В Черное море вышли российские корабли, в том числе ракетоноситель с "Калибрами", — Силы обороны юга

Оккупанты не прекращают активную аэроразведку в южных областях Украины, и в дальнейшем давят регулярными артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных типов.

В акватории Черного моря сейчас находятся два корабля российского флота. Силы обороны Юга в Facebook сообщили подробности.

Среди имеющихся вражеских судов — один надводный ракетоноситель, который снаряжен 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство вышел один вражеский корабль.

Военные также сообщили, что в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Российские оккупанты не прекращают попыток выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра.

Враг в течение минувших суток вероятно подтянув резервы активизировался и совершил 11 неудачных штурмов. Понеся потери, как и в предыдущие разы, отошел на свои исходные позиции.

Подразделения Сил обороны реализуют мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты не прекращают активную аэроразведку, и в дальнейшем давят регулярными артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных типов.

В Херсонской и Николаевской областях российские захватчики применили три FPV-дрона и сбросили с БПЛА различных модификаций десять осколочных боеприпасов. В результате одной из атак беспилотником поражен частный автомобиль.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Херсон и другие города. В результате атак ранены трое гражданских.

Активность ЧФ РФ в Черном море

Войска РФ, как пояснила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 18 января, увеличили количество ракетоносителей в море вдвое. Такого присутствия не наблюдалось уже больше месяца.

Она отметила, что сейчас в море находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль, которые несут 16 ракет типа "Калибр". В частности, несмотря на умеренную морскую погоду Россия может применить эти ракеты. Также в Силах обороны юга наблюдают активность российской авиации над акваторией Черного моря.

Напомним, 13 января две российские ракеты "Калибр" в разное время упали в РФ на территории Краснодарского края. Журналисты утверждают, что инциденты произошли 13 января в Краснодарском крае. Одна из крылатых ракет "Калибр" упала между станицами Павловская и Атаманская.