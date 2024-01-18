Подготовили 16 "Калибров": РФ увеличила количество ракетоносителей в море, — Гуменюк (видео)

По словам пресс-секретаря Оперативного командования "Юг", в море находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. В Силах обороны юга не исключают возможность ракетных атак.

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ВС РФ увеличили количество ракетоносителей в море вдвое. Такого присутствия не наблюдали уже более месяца. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас в море находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль, которые несут 16 ракет типа "Калибр".

В частности, учитывая умеренную морскую погоду Россия может применить эти ракеты. Также в Силах обороны юга наблюдают активность российской авиации над акваторией Черного моря.

По словам Натальи Гуменюк, это может свидетельствовать о повышенном интересе, связанном с разведывательной деятельностью.

Кроме того, враг пытается компенсировать уничтоженный российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 запуская разведывательные беспилотники. В частности, именно этот самолет был основным наводчиком для массированных ракетных ударов.

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В Силах обороны юга не исключают новые ракетные удары врагом. Гуменюк отметила, что Россия пытается держать Украину в напряжении точечными ударами. Так, за прошедшие сутки ВС РФ запускали ракеты Х-59 и Х-31П, которыми пытается разведать украинские системы ПВО.

Напомним, недавно в МВД показывали, как утилизируют боевые части ракет типа "Кинжал", которыми Россия обстреливает украинские города. В Defense Express отмечали, что российские ракеты являются бракованными, ведь боевые части должны были бы разорваться при падении о землю. Кроме того, у них не срабатывает контактный взрыватель отложенного действия.

Также российские журналисты писали 15 января, что в один день в Краснодарском крае Российской Федерации упали две ракеты типа "Калибр". Сообщалось, что повреждения или пострадавших нет.