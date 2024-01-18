Підготували 16 "Калібрів": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у морі, — Гуменюк (відео)

За словами речниці Оперативного командування "Південь", у морі перебуває ворожий фрегат "Адмірал Макаров" та малий ракетний корабель. У Силах оборони півдня не виключають можливість ракетних атак.

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ЗС РФ збільшили кількість ракетоносіїв у морі вдвічі. Такої присутності не спостерігали вже понад місяць. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі у морі перебуває ворожий фрегат "Адмірал Макаров" та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу "Калібр".

Зокрема, зважаючи на помірну морську погоду Росія може застосувати ці ракети. Також у Силах оборони півдня спостерігають активність російської авіації над акваторією Чорного моря.

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про підвищений інтерес, пов’язаний з розвідувальною діяльністю.

Окрім того, ворог намагається компенсувати знищений російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 запускаючи розвідувальні безпілотники. Зокрема, саме цей літак був основним навідником для масованих ракетних ударів.

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У Силах оборони півдня не виключають нові ракетні удари ворогом. Гуменюк наголосила, що Росія намагається тримати Україну у напрузі точковими ударами. Так, минулої доби ЗС РФ запускали ракети Х-59 та Х-31П, якими намагається розвідати українські системи ППО.

Нагадаємо, нещодавно у МВС показували, як утилізують бойові частини ракет типу "Кинджал", якими Росія обстрілює українські міста. У Defense Express зазначали, що російські ракети є бракованими, адже бойові частини мали б розірватися під час падіння об землю. Окрім того, у них не спрацьовує контактний підривач відкладеної дії.

Також російські журналісти писали 15 січня, що в один день у Краснодарському краї Російської Федерації впали дві ракети типу "Калібр". Повідомлялося, що пошкодження чи постраждалих немає.