Потерял руку и истекал кровью: "Белые ангелы" эвакуировали мужчину из-под Донецка (видео)

Правоохранители показали, как под обстрелами вывезли раненого. Отмечается, что он со знакомым наводили порядок возле дома, когда возле них разорвались снаряды.

Полицейский экипаж "Белые ангелы" показал, как эвакуировал из Красногоровки, что недалеко от Донецка, мужчину, который получил тяжелое ранение и истекал кровью. Соответствующее видео опубликовала полиция Донецкой области.

В результате очередной атаки российских военных один человек погиб, еще один получил ранения и ему нужна была помощь медиков. Правоохранители, которые выехали на помощь, обнаружили мужчину, который находился в критическом состоянии.

Как оказалось, пострадавший вместе со знакомым наводили порядок возле дома, когда возле них попали снаряды. Один из мужчин погиб на месте. Другой пострадавший, 50-летний Игорь, получил осколочное ранение и потерял руку.

В полиции говорят, что пострадавшего занесли в дом соседи, он истекал кровью и постоянно терял сознание.

Приехав на место экипаж "Белые ангелы" оказали мужчине первую медицинскую помощь. Однако сразу вывезти его не смогли, ведь враг постоянно обстреливал местность.

Дождавшись, когда вражеские удары прекратятся, правоохранители вынесли мужчину в машину и отвезли в медучреждение. Также они забрали тело погибшего жителя.

Напомним, в ноябре полицейский экипаж "Белые ангелы" показали, как спасли в Авдеевке двух породистых лошадей. Животные чудом выжили после вражеских ударов по ферме, где погибло почти 300 лошадей. Тогда они сбежали, и год выживали самостоятельно.

Отметим, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты стремительно усилили активность в Донецкой области. По его словам, это может свидетельствовать об усилении атаки российской армии на следующей неделе.