"Не все будет хорошо": в НАТО призвали гражданских готовиться к "тотальной войне" с Россией

Руководитель военного комитета Альянса отметил, что власти Швеции сделали правильно, когда в начале января призвали свое население готовиться к возможной войне.

Гражданское население в цивилизованных государствах должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил Роб Бауэр, руководитель военного комитета НАТО, сообщает Sky News.

Он отметил, что вооруженные силы уже знают как действовать, настроены на случай войны. По его словам, гражданские граждане также должны быть готовы к войне, которая способна вызвать значительные изменения в их повседневной жизни.

По словам адмирала, населению Альянса нужно осознать, что мир может не быть постоянно постоянным. Именно поэтому силы НАТО сейчас готовятся к конфликту с российскими захватчиками. Он отметил, что это также промышленная база и люди, которые должны четко понимать, что они играют определенное значение.

"Все начинается с осознания того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет", — сказал он.

Бауэр в качестве примера назвал Швецию. Он обратил внимание, что власти страны сделали правильно, когда в начале теперешнего месяца призвали свое население уже готовиться к возможной войне.

НАТО организует учения Steadfast Defender

НАТО готовится к вероятной конфронтации с Россией. В учениях примут участие 90 000 военнослужащих. Такое мероприятие Альянса является крупнейшим за последние десятилетия.

Военные учения, которые продлятся четыре месяца, имеют целью еще раз продемонстрировать силу блока и его готовность защищать все страны-члены Альянса от нападения. Швеция, которая является кандидатом на вступление в блок, также будет участвовать.

Маневры пройдут в непосредственной близости к границам России, в частности на севере Норвегии. Бундесвер предоставит 12 000 солдат, а также 3 000 транспортных средств и 30 самолетов. Британцы предоставят авианосец и несколько истребителей F-35.

Напомним, Великобритания, как сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны страны, направит 20 тысяч военнослужащих для участия в крупных учениях НАТО в Европе Steadfast Defender. Авианосная ударная группа будет функционировать во главе авианосца Queen Elizabeth.