Дуэль Bradley с Т-90 "Прорыв" под Степовым: 47-я бригада показала экипаж ВСУ (фото)

По словам аналитиков, в противостоянии российскому Т-90 на первый план вышел опыт украинского экипажа. В гражданской жизни один из бойцов по специальности был учителем, второй же занимался мототехникой.

Стал известен состав экипажа БМП Bradley, который в районе Степового нанес огневое поражение новейшему экземпляру российского ВПК — танку Т-90 "Прорыв". Об этом рассказала пресс-служба 47-й бригады в Telegram-канале.

"На фото слева — Сергей, а справа — Александр. В гражданской жизни один по специальности был учителем, а другой занимался мототехникой", — говорится в публикации.

Bradley против Т-90

В столкновении с российским Т-90, по мнению OSINT-аналитика Clooud, на первый план вышел опыт украинского экипажа. Бойцам удалось застигнуть противника врасплох и воспользоваться уязвимостями в обороне танка.

Иллюстрация: viter.stepoviy

Кадры боя показали, что боевые машины пехоты могут поражать и наносить урон современным боевым танкам — достигается это за счет пушки М242 Bushmaster калибра 25-мм.

Напомним, что, по данным аналитиков, на дороге в Степовом каждый танк ВСУ уничтожает 13 российских танков. Две БМП М-2 Bradley попеременно атаковали российский танк Т-90 снарядами 25 мм. При этом украинские экипажи носились взад и вперед по трассе и не позволяли танку вести прицельней ответный огонь.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков из Forbes, БМП M2 Bradley — лучшая из машин в арсенале ВСУ.