Эстония создаст сеть из 600 бетонных бункеров на границе для защиты от нападения России, — СМИ

Близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют Эстонии, Латвии и Литве выстраивать общую оборону против РФ.

Страны Балтии построят линию обороны от России на восточной границе, а Эстония планирует создать сеть из 600 бетонных бункеров. Об этом сообщает Роѕтімееѕ.

Эстонский президент Алар Карис рассказал, что именно страны Балтии являются первой линией обороны НАТО в случае потенциальной угрозы. Он назвал это основной причиной для инвестиций в оборону, а регион в военном и политическом плане одним целым.

"Сегодня я заверил своих коллег, что Эстония готова солидарно помогать нашим соседям во время всех возможных кризисов, будь то безопасность границ, подводная инфраструктура или даже военная угроза", — пояснил руководитель государства.

Карис отметил, что Эстония является лидером балтийского сотрудничества. Близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют выстраивать общую оборону.

"Мы всегда также смотрим в будущее, поскольку хорошо знаем, что если мы планируем что-то вместе, мы достигаем большего. Это было доказано в нашем оборонном сотрудничестве, защите границ и других сферах", — сказал Карис.

Президент Эстонии Алар Карис на встрече со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом и литовским коллегой Гитанасом Науседой в Таллинне. Политик подчеркнул, что Европейский Союз должен меняться путем реформ и найти решение для переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Напомним, 9 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции заявила, что Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины. С начала 2022 года военная помощь Украине составила 500 млн евро. В следующие 4 года Эстония будет предоставлять Киеву по 0,25% от ВВП на оборонную поддержку.