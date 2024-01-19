По словам журналистов, оборонному комплексу Европы следует отказаться от подхода, ориентированного на рынок. Некоторые страны, такие как Польша, делают более успешные шаги в этом направлении.

После неудавшегося блицкрига российское руководство начало спешно налаживать производство вооружений. К концу 2022 года ряд оборонных предприятий РФ, таких как "Уралвагонзавод", работал уже круглосуточно. Об этом пишет Spectator.

В 2024 году расходы на оборону в РФ составят до 6% ВВП. Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что в 2023 году производство танков увеличилось в семь раз, а артиллерии стали выпускать более чем вдвое, выпуск некоторых видов боеприпасов вырос в шесть раз.

По словам журналистов, в Европе не были готовы к подобным темпам. Вместе с тем с начала полномасштабного вторжения страны ЕС обязались инвестировать свыше 230 млрд евро в модернизацию своих арсеналов.

Некоторым странам, таким как Польша, удаются более успешные шаги в этом направлении. Варшава почти вдвое увеличила военные расходы в 2023 году. С американским производителем Lockheed Martin заключили контракт на поставку порядка 500 РСЗО HIMARS. По завершении срока контракта стоимостью 10 млрд долларов на территории Польши будет даже больше HIMARS, чем в США.

Германия на 33% увеличила выпуск гаубиц калибра 155 мм, а военные расходы Швеции возросли на 30%.

Но, помимо этих усилий, понадобится модернизировать собственные системы обороны и оказывать поддержку Украине. фТекущие производственные мощности позволяют ЕС выпускать 400 000 снарядов ежегодно. По, по словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в течение 10 лет ежегодно понадобится 3 миллиона снарядов, в т.ч. для Украины. Сложностей добавляет и то, что в Европе оружейное производство, как правило, находятся в частной собственности.

По словам журналистов, Европе следует отказаться от подхода, ориентированного на рынок, и поставить большую часть промышленности под контроль госведомств.

Напомним, что, по словам журналистов, Байден может отправить оружие Украине и без одобрения Конгресса.

Также сообщалось, что на дороге в Степовом каждый танк ВСУ уничтожает 13 танков ВС РФ.