Владимир Зеленский отметил реализацию идеи, которая будет положительной для украинского народа, поскольку в противном случае она окажется неэффективной.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему руководителю Белого дома Дональду Трампу с призывом приехать в Украину, если тот знает, как остановить войну за 24 часа. В интервью Channel 4 он сделал соответствующее заявление.

Руководитель украинского государства отметил, что будет рад американского политика видеть в Киеве. Тема завершения боевых действий оказалась бы основной в таком случае.

"Если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что намерения Трампа закончить войну в Украине только за сутки являются "очень опасными". Зеленский с удивлением отметил, что не понимает, как можно прекратить боевые действия без участия сторон, которые в ней вовлечены.

Владимир Зеленский отметил реализацию идеи, которая будет положительной для украинского народа. В противном случае, она будет просто неэффективной.

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Война РФ против Украины — заявления Трампа о мире

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 16 января 2024 года заявил, что может быстро закончить войну в Украине. Бывший американский президент утверждает, что "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным. По его словам, это "хорошо, а не плохо". По его словам, Российская Федерация "никогда бы не напала" на Украину, если бы он был президентом США.

В мае 2023 года Дональд Трамп снова пообещал закончить войну в Украине за 24 часа. Он обвинил в некомпетентности Джо Байдена, нынешнего руководителя американского государства. Трамп назвал войну в Украине "катастрофой", которую "нужно остановить".

Напомним, 18 января Трамп не поддержал соглашение по границе, от которого зависит помощь Украине. Бывший президент США считает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "соглашение, которое будет идеальным".