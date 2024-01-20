"Найдены символы КНДР": оккупанты били по Харькову ракетой KN-23/KN-24, — CAR (фото)

Российские оккупанты получили баллистические ракеты KN-23 или KN-24. Исследователи обнаружили разницу между "Искандером" и остатками боеприпаса в Харькове.

2 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет, которая ударила по Харькову, была из КНДР. Об этом сообщает международная организация Conflict Armament Research (CAR), которая исследовала осколки ракеты.

10 и 11 января исследовательская группа CAR находилась в Харькове, который атаковали баллистической ракетой отличной от российской. На основе нескольких особенностей установлено, что ракета была изготовлена в КНДР и является, вероятно, KN-23 или KN-24. Они поступили на вооружение Северной Кореи в 2020 году.

Использование оккупантами северокорейских ракет эксперты назвали очередной демонстрацией намерения продолжать войну против Украины даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения оружия. На КНДР наложено эмбарго ООН на поставки оружия или связанными с ним материалами.

Сравнение приводов KN-23/KN-24 (слева) с российским 9М723 "Искандер" Фото: CAR

Полевая следственная группа ЦАР задокументировала ракетный двигатель ракеты и ее хвостовую часть (без оперения). На основании следующих четырех характеристик CAR пришел к выводу, что ракета была северокорейского происхождения:

четкие реактивные лопастные приводы;

узор болтов вокруг запальника;

наличие корейских иероглифов на одном из барометров ракеты;

отметки на остатках ракеты, которые вероятно относятся к заводу "11 февраля" в КНДР, который по имеющимся данным, производит ракеты.

Корейский символ на остатках ракеты Фото: CAR

Также есть отличия от российской ракеты "Искандер", которая похожа на корейскую. В частности диаметр хвостовой части "Искандера" составляет около 95 см, а у северокорейской ракеты 110 см.

"Приводы реактивных лопастей северокорейской ракеты отличаются от приводов вышеупомянутого комплекса "Искандер" размерами, формой и конструкцией", — заявили в CAR.

отметки на остатках ракеты, которые вероятно относятся к заводу "11 февраля" в КНДР, который по сообщениям производит ракеты Фото: CAR

Напомним, 10 января в Харьковской облпрокуратуре рассказали, какой ракетой били по Харькову.

10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.