"Заходили неоднократно": Буданов рассказал об операциях Украины в Крыму

По словам начальника ГУР, для Киева важно продолжать давление на оккупационные силы, в том числе ударами БПЛА и тайными операциями.

Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил в комментарии Financial Times, что Украина продолжит давить на оккупантов в Крыму.

По словам Буданова, для Украины важно продолжать давление на оккупационные силы, в частности в Крыму. С помощью инструментов по типу тайных операций военных, ударов морских беспилотников или атак в воздухе.

"Наши подразделения неоднократно заходили в Крым (в прошлом году)", — говорит начальник ГУР.

Кроме этого генерал Буданов заявляет, что для нарушения российской логистики на временно оккупированный полуостров будут и в дальнейшем направляться спецподразделения.

Статья посвящена тому, что Украина планирует вести активную оборону в течение 2024 года. Есть примеры, почему Киеву не стоит быть в "глухой обороне". Например, наступление ВС РФ на Авдеевку. По оценкам американской разведки, ВС РФ потеряли более 13 000 человек и более 220 единиц техники на Авдеевском направлении — это равно 6 маневренным батальонам.

По данным Буданова, в последние недели потери ВС РФ выросли еще больше, но точные цифры называть он не стал. Неназванный американский чиновник предполагает, что в ноябре 2023 года РФ ежедневно теряла 1000 бойцов убитыми и ранеными. Украина занимала мощную оборонительную позицию вокруг Авдеевки.

Напомним, 18 января СМИ писали, что оккупанты в Крыму разбирают украинские захваченные корабли ради высококачественной стали.

12 января Крыло Буданов заявил, что РФ увеличила производство боеприпасов, но есть нюансы.