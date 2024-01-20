В Бахрейне столкнулись два британских боевых корабля (видео)

Для минного тральщика HMS Chiddingfold столкновение является уже не первым за время службы. Лишь 3 года назад он столкнулся с другим кораблем.

Два корабля Королевских Военно-морских сил попали в аварию на базе флота в Бахрейне. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Два корабля HMS Chiddingfold и HMS Bangor попали в аварию. Первый во время маневра врезался во второй, который был пришвартован у причала.

"Мне известно о недавнем инциденте, который произошел между двумя минными тральщиками в гавани Бахрейна. Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что к счастью, в результате столкновения никто не пострадал, но некоторые повреждения были нанесены кораблям", — заявил контр-адмирал Эдвард Алгрен.

Последствия столкновения кораблей

Также он добавил, что проводится расследование инцидента, чтобы в дальнейшем предотвратить такие ситуации. Сейчас причины аварии неизвестны. Боевые корабли находятся в Персидском заливе в рамках операции "Кипион", которая обеспечивает долгосрочное воздушное и морское присутствие Великобритании в регионе. Кроме этого Соединенное Королевство усилило свое присутствие на Ближнем Востоке из-за войны в Израиле.

Аналитик портала Navy Lookout добавляет, что для Chiddingfold это уже не первая авария. Прошлая была три года назад, в 2021 году, когда он врезался в HMS Penzance. Проблема заключается в том, что минным тральщикам класса Hunt сложно маневрировать в гавани и они уязвимы к порывистым ветрам. Однако в случае с Бахрейном речь идет скорее о технической неисправности, чем об ошибке экипажа, считает эксперт.

Напомним, 10 января корабли Запада впервые применили пушку DS-30B против дронов и ракет Ирана.

Также ВМС США и Британии отбили самую массированную атаку хуситов на корабли в Красном море.