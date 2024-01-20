"Будем честными": боец ВСУ рассказал о сложной ситуации в Авдеевке и "толкотне" с ВС РФ

По словам украинского защитника, Авдеевка рано или поздно станет еще одним Бахмутом, поскольку враг постоянно давит, а после уничтожения одной позиции приходится закрепляться на другой.

Вблизи Авдеевки Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты начали заходить в застройку на окраинах города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец ВСУ, доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Идет "толкотня", то пид**ы заходят в частный сектор, то их оттуда выбивают, полагаться на устойчивость информации по этому направлению не приходится. Но давайте будем честными. Все понимали, что рано или поздно, Авдеевка станет вторым Бахмутом, с такой силой непрерывного давления, приходится только уничтожать их, а после того, как раз**ут одну позицию переходить в оборону к другой", — рассказал он.

Он отметил, что проводить штурмовую работу в то время когда ее проводит противник — это смерть для всей группы, а в городской застройке побеждает сторона у которой больше артиллерии и пехоты.

"Закрепление в свалках — постоянные большие потери, мы себе этого позволить не можем, поэтому даже когда летом была возможность заходить в Бахмут, мы этого не делали, а старались идти по флангам", — пояснил Станислав Бунятов.

Напомним, что офицер ВСУ рассказал, почему российские морпехи штурмуют Авдеевку. На их мотивацию влияют три составляющие. Это наркотики, пропаганда и заградительные отряды.

18 января бойцы ВСУ рассказали, что враг добивает своих раненых под Авдеевкой. Украинцы в перехвате услышали, как российский командир одной из групп докладывал и заявил о "трехсотых", на что ему намекнули, чтобы от них избавились.