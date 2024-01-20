ВСУ нужен инструмент: Игнат рассказал, какое оружие способно изменить ход войны (видео)

Спикер Воздушных сил отметил, что Украина нуждается в высокотехнологичном дальнобойном вооружении, например баллистических ракет ATACMS, которые уже показали хороший результат. Кроме того, сейчас ожидают решения немецкого правительства по Taurus.

Украина должна получить от партнеров инструмент, который будет способствовать завершению агрессии российских оккупантов, а именно высокотехнологичное дальнобойное оружие, способное изменить ход войны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью для Фокуса.

"Мы не можем воевать с армией, которая нас обходит количеством да еще и по технологиям. Нам нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну", — отмечает Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что таким инструментом для Украины является высокотехнологичное дальнобойное оружие, например баллистические ракеты ATACMS, которые уже использовались Силами обороны и показали хороший результат.

"Это очень серьезное оружие и их тоже есть разные модификации этих ракет, разная дальность", — добавляет эксперт.

Кроме того, как добавил Игнат, сейчас Украина ждет решения немецкого правительства относительно крылатых ракет Taurus.

"Я за два дня уже встречался с двумя группами немецких журналистов, один канал очень известный, второй — менее известный, но тоже мощный... Ну, и хотим Taurus. Вроде бы есть сдвиги в этом вопросе... Надо, чтобы к британским и французским ракетам присоединилась немецкая ракета. Трио такое устроить", — говорит он.

Также спикер отметил, что Силам обороны важно иметь большое количество таких ракет, чтобы "бить врага эффективнее". Тогда, по словам Игната, это будет серьезная помощь защитникам в Сухопутных войсках.

"Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там — условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, стреляет авиация, над головой FPV-дроны, которые летят тебя уничтожать, голову не высунешь. Это очень тяжелый труд", — отметил он.

Игнат отметил, что сейчас "острым" является вопрос замены военнослужащих на время, проведение ротаций, ведь им "трудно в таких условиях".

"Поэтому авиационная поддержка очень важна, в частности та, о которой мы говорили с вами — это и нанесение ударов на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики", — подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал Фокусу, что каждая ракета и беспилотник российских оккупантов имеют свою "метку" и летят по соответствующим целям. Массированные атаки врага рассредоточивают внимание всей противовоздушной обороны, чтобы как можно больше средств поражения "попали к своей цели".