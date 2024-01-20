"Конечная точка дна": девушка, выжившая во время удара по роддому в Мариуполе, поддержала Путина (фото)

Блогерша заявила, что нашла время и с радостью поставила подпись за конкертное лицо, которое "защищает своих граждан".

Девушка, которая пережила бомбардировку россиянами роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Думаете, вы уже все видели о дне человеческой сущности? Ну тогда вам в качестве аргумента, что нет. Марианна Вышемирская. Женщина, которая выжила после бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе. Лицо "Горя Мариуполя". Ставит подпись в поддержку Путина на московское крещение. Большего цинизма еще не было. Вот оно — конечная точка дна", — написал он.

Сама же Вышемирская, которая сейчас блогерствует и активно поддерживает РФ, политику Путина и войну против Украины заявила о том, что нашла время сходить и поставить подпись в поддержку российского президента Владимира Путина.

"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать то, что это связано с личностью одного конкретного человека", — написала она в своих соцсетях.

Напомним, что 9 марта 2022 года ВС РФ сбросили бомбу на детскую больницу в Мариуполе. Также оккупанты ударили по роддому №2 в Мариуполе.