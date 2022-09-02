"Дети идут в школу": спасенная из роддома в Мариуполе блогерша снялась в пророссийском ролике

Блогерша Вышемирская пришла в мариупольскую школу, чтобы раздать детям шарики цветов российского триколора. Она заявила, что дети выглядели счастливыми, так как им больше не нужно "прятаться в подвалах"

Блогерша и модель Марианна Вышемирская, которую во время беременности спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, приняла участие в пророссийской акции для школьников. Так, в окупированном и почти полностью разрушенном Мариуполе детей отправили в школы, в одну из которых и приехала Вышемирская. Об этом она рассказала на своем канале в Telegram.

Девушка рассказала, что она навестила школьников, которые начинают учебный. Она отдельно встретилась с двумя девочками Юлией и Алисой, которые пошли в первый класс, сделала с ними совместное фото. Она написала, что дети выглядели "очень счастливыми".

"Да и вообще выглядели очень счастливыми, и я становилась счастливее вместе с ними, смотря на мирный Мариуполь, где дети идут в школу, гуляют на улице, занимаются спортом, а не сидят в подвалах", — написала Вышемирская.

Также она заявила, что в Донецке дети не пошли в школу из-за опасности обстрелов.

[ + – ] Марианна Вышемирская "поздравила" мариупольских детей с 1 сентября.

Ранее у себя в Telegram Вышемирская писала, что общалась с харьковчанином Дмитрием Кищенко, добровольно служившим в полку "Азов". Он попал в плен раненым, его на протяжении месяца лечили в 15-й больнице Донецка.

"Не знаю, насколько искренним он был, но мне показалось, что Дмитрий действительно изменил свое отношение к происходящему. Он признал, что обстрел гражданских объектов (садиков, школ) точно так же как и использование их для оборудования позиций без эвакуации населения – военное преступление, понести наказание за которое должен командир, а еще призвал украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, в том числе и для того, чтобы сохранить жизнь украинских солдат", — написала Вышемирская.

Напомним, что 9 марта российские войска сбросили на детскую больницу в Мариуполе бомбу. Позже стало известно, что сильно пострадал роддом №2. На момент атаки в роддоме находилась беременная Вышемирская.

Ранее Фокус писал, что российской системой ПВО в Крыму руководит перебежчик из украинской армии. Денис Подобедов перешел на сторону войск РФ в 2014 году после оккупации Крыма. ГБР сообщило о подозрении ему и еще 8 бывшим украинским офицерам.

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