Российской системой ПВО в Крыму руководит перебежчик из украинской армии, — ГБР

Денис Подобедов перешел на сторону войск РФ в 2014 году после оккупации Крыма. ГБР сообщило о подозрении ему и еще 8 бывшим украинским офицерам.

Противовоздушной обороной войск РФ на территории временно оккупированного Крыма руководит Денис Подобедов, бывший украинский военный, который перешел на сторону врага после захвата полуострова Вооруженными силами России в 2014 году. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило ему о подозрении, говорится в заявлении ведомства от 2 сентября.

До оккупации Крыма Подобедов служил в дивизионе одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, заявили в ГБР. Сейчас он занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка РФ и руководит ПВО российских сил в Крыму.

Помимо этого Госбюро расследований сообщило о подозрении еще восьми бывшим военнослужащим зенитных дивизионов ВСУ. Среди подозреваемых есть начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры, уточнили в ведомстве.

"Эти экс-военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения России в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага… Все они подозреваются в дезертирстве и государственной измене", — говорится в сообщении.

ГБР сопроводило свое сообщение скриншотами из российских передач о ВС РФ, на которых отображены имена офицеров Сергея Литвинова, Евгения Маркелова, Владимира Козлова, Александра Таранова и Александра Праотцева.

Фото: ГБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. ГБР заверило, что продолжит привлекать к ответственных бывших украинских военных, перешедших на сторону российских войск.

Напомним, согласно недавним подсчетам, по состоянию на 24 августа во временно оккупированном Крыму произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины призвало жителей временно оккупированного Крыма передавать данные о российских военных объектах на полуострове.