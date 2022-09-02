Російською системою ППО в Криму керує перебіжчик з української армії, — ДБР

Денис Подобєдов перейшов на бік військ РФ у 2014 році після окупації Криму. ДБР повідомило про підозру йому та ще 8 колишнім українським офіцерам.

Протиповітряною обороною військ РФ на території тимчасово окупованого Криму керує Денис Подобєдов, колишній український військовий, який перейшов на бік ворога після захоплення півострова Збройними силами Росії у 2014 році. Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило його про підозру, йдеться у заяві відомства від 2 вересня.

До окупації Криму Подобєдов служив у дивізіоні однієї з військових частин Збройних сил України, заявили в ДБР. Наразі він обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку РФ і керує ППО російських сил у Криму.

Крім цього, Держбюро розслідувань повідомило про підозру ще восьми колишнім військовослужбовцям зенітних дивізіонів ЗСУ. Серед підозрюваних є начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери уточнили у відомстві.

"Ці ексвійськові сприяли окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну більша частина з них продовжила воювати на боці ворога... Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зраді", — йдеться у повідомленні.

ДБР супроводжувало своє повідомлення скріншотами з російських передач про ЗС РФ, на яких відображено імена офіцерів Сергія Литвинова, Євгена Маркелова, Володимира Козлова, Олександра Таранова та Олександра Праотцева.

Фото: ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна. ДБР запевнило, що продовжуватиме залучати до відповідальних колишніх українських військових, які перейшли на бік російських військ.

Нагадаємо, згідно з нещодавніми підрахунками, станом на 24 серпня у тимчасово окупованому Криму сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема аеродромах і складах із боєприпасами.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України закликало мешканців тимчасово окупованого Криму передавати дані про російські військові об'єкти на півострові.