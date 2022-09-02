"Діти йдуть у школу": врятована з пологового будинку в Маріуполі блогерка знялася у проросійському ролику

Блогерша Вишемірська прийшла до маріупольської школи, щоб роздати дітям кульки кольорів російського триколору. Вона заявила, що діти виглядали щасливими, оскільки їм більше не потрібно "ховатися у підвалах"

Блогерка та модель Маріанна Вишемірська, яку під час вагітності врятували з обстріляного пологового будинку у Маріуполі, взяла участь у проросійській акції для школярів. Так, в окупованому та майже повністю зруйнованому Маріуполі дітей відправили до шкіл, до однієї з яких і приїхала Вишемірська. Про це вона розповіла на своєму каналі в Telegram.

Дівчина розповіла, що вона відвідала школярів, які розпочинають навчальний рік. Вона окремо зустрілася з двома дівчатками Юлією та Алісою, які пішли до першого класу, зробила з ними спільне фото. Вона написала, що діти виглядали "дуже щасливими".

"Та й взагалі виглядали дуже щасливими, і я ставала щасливішою разом із ними, дивлячись на мирний Маріуполь, де діти йдуть до школи, гуляють вулицею, займаються спортом, а не сидять у підвалах", — написала Вишемірська.

Також вона заявила, що у Донецьку діти не пішли до школи через небезпеку обстрілу.

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Раніше у себе в Telegram Вишемірська писала, що спілкувалася з харків'янином Дмитром Кіщенком, який добровільно служив у полку "Азов". Він потрапив у полон пораненим, його протягом місяця лікували у 15-й лікарні Донецька.

"Не знаю, наскільки щирим він був, але мені здалося, що Дмитро справді змінив своє ставлення до того, що відбувається. Він визнав, що обстріл цивільних об'єктів (садків, шкіл), так само як і використання їх для обладнання позицій без евакуації населення — воєнний злочин, покарати за який має командир, а ще закликав українське керівництво піти на мирні переговори з Росією, зокрема і для того, щоб зберегти життя українських солдатів», — написала Вишемірська.

Нагадаємо, що 9 березня російські війська скинули на дитячу лікарню в Маріуполі бомбу. Пізніше стало відомо, що сильно постраждав пологовий будинок №2. На момент атаки у пологовому будинку була вагітна Вишемірська.

Раніше Фокус писав, що російською системою ППО у Криму керує перебіжчик з української армії. Денис Подобєдов перейшов на бік військ РФ у 2014 році після окупації Криму. ДБР повідомило про підозру йому та ще 8 колишнім українським офіцерам.

Ще нагадаємо, що дружина бійця ЗСУ виявилася інформатором російських спецслужб. Жінка розпитувала чоловіка про його військову частину, щоб передати інформацію противнику. Натомість росіяни обіцяли зрадниці громадянство РФ та гарний рівень життя в разі окупації.