Украина могла получить в качестве помощи 500 танков Т-72 и производных от них, — Defence Express

На вооружении нескольких стран находятся танки Т-72 и их модификации, но большинство готовы отдать эти машины Киеву только в обмен на западную технику, говорят аналитики.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина могла получить в качестве военной помощи 500 или возможно даже больше танков типа Т-72 и производных от него, например польских PT-91 Twardy. Между тем, поставки дополнительных танков для ВСУ с повестки дня не сняты. Об этом пишет Defence Express.

Авторы Defence24 выяснили, какие страны еще имеют доступные танки Т-72 и/или производные от них, или Т-80, и при каких условиях они бы могли передать свои машины Украине.

Словения и Хорватия

Эти две страны используют очень своеобразную производную от Т-72 — танки M-84 югославского производства. Они по своим характеристикам лучше своего советского "предшественника". Также обе эти страны готовы отдавать танки, но в обмен на западное вооружение, в частности, Leopard 2 новых модификаций.

Словенский танк М-84, иллюстративное фото из открытых источников

Хорватия имеет 74 танка M-84, часть из которых находится на хранении. Но в случае передачи их Украине, Загреб потребует ресурсов на восстановление и/или западного вооружения.

Что касается Словении, то здесь ситуация аналогичная — страна имеет на ходу 14 танков M-84, но для учений используются только 2. Еще 31 машина этого типа находится на хранении.

"Если Словения в дополнение к уже поставленному вдруг изъявит желание передать нам и свои M-84, под эти машины также надо будет ресурс для восстановления", — отметили в Defence Express.

Марокко и Кипр

Марокко уже передавало Украине свои Т-72, а Кипр заявлял о готовности передать свои Т-80У в обмен на поставку другого оружия.

Марокко может ориентировочно иметь еще до 148 танков типа Т-72Б, впрочем отдать их Украине может разве что в обмен на поставку бронетехники от США.

Т-72Б сухопутных войск Марокко, иллюстративное фото из открытых источников

В случае с Кипром передача Т-80У для Украины должна была состояться после поставки определенного количества танков Merkava модификаций Mk II и Mk III, которые на тот момент стояли на консервации.

Однако с началом полномасштабных боевых действий в Секторе Газа ЦАХАЛ был вынужден вернуть эти танки в строй, поэтому вопрос передачи этих машин Кипру с повестки дня был снят.

Т-80У Национальной гвардии Кипра, иллюстративное фото из открытых источников

Чехия и другие страны

Defence24 считает, что Чехия может еще дать танков Т-72 для ВСУ, и является той страной, которая уже предоставила ВСУ 240% танков этого типа от имеющихся на тот момент в строю чешской армии.

Аналитики предполагают, что Чехия еще может иметь в запасе "от нескольких до нескольких десятков" Т-72М1 и в обмен на поставку дополнительных Leopard 2 или на условиях коммерческой закупки могла бы передать их Украине.

Напомним, что на полигонах Польши обкатывают американские Abrams. На вооружении Войска польского за несколько лет будет более 350 единиц таких танков.

Также сообщалось, что у устаревших танков Abrams, которые получила Украина, есть серьезные уязвимости.