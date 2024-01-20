"Мосфильм продакшн": оккупанты смонтировали себя в центре Авдеевки, — соцсети (видео)

Российские воины "засветились" в окрестностях Авдеевки и смонтировали кадры, будто уже находятся в городской застройке.

Российские оккупанты "подмонтировали" себе победы в городе Авдеевка Донецкой области. Они, находясь на окраине города, показали, будто прохаживаются по центру города. Об этом сообщают в украинском телеграм-канале Combat footage UA.

"Мосфильм продакшн. Р*саки поснимали видосы где-то на окраинах Авдеевки, а потом в конце вставили фрагмент из украинского видео, будто это они едут по улицам Авдеевки", — говорится в сообщении.

Так, оккупанты выложили в сеть полутораминутное видео, где группа российских воинов идет якобы в городской застройке Авдеевки. На кадрах они передвигаются на фоне уничтоженных зданий. Далее они примонтировали видео, снятое украинскими защитниками, вероятно из авто, которое едет по улицам разрушенного города и при другой погоде.

Напомним, что 18 января бойцы сил обороны рассказали, что оккупанты добивают в Авдеевке своих раненых. Об этом свидетельствует перехват, который получили украинские бойцы.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что Авдеевку штурмуют российские морпехи. На их мотивацию влияют наркотики, пропаганда и заградительные отряды.