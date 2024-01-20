"Гармоничные отношения": Зеленская рассказала, является ли советницей президента (видео)

По словам первой леди, для каждого хорошего мужчины супруга является главной советницей, однако она не уверена, что в праве что-то советовать президенту в государственных делах.

Американская пресса называет жену президента США Джилл Байден первой его советницей, а вот первая леди Украины Елена Зеленская не считает, что у нее такая же роль. Об этом она заявила во время интервью для телеканала "Мы-Украина" 20 января.

По ее словам, любой хороший мужчина будет говорить, что его супруга является главной советницей. Она уверена, что Владимир Зеленский то же самое говорит о ней, как и Джо Байден про свою жену.

"Это гармоничные отношения в семье. Но я не считаю, что это этично советовать что-то мужу и не уверена, что я могу что-то посоветовать действительно сейчас. Он — президент, гарант Конституции и принимает очень сложные и ответственные решения. Я не думаю, что имею право ему что-то советовать, ну и не думаю, что он спрашивал бы меня об этом", — заявила Елена Зеленская.

Отдельно первая леди рассказала, как за последние два года изменился украинский президент, если учитывать те вызовы и обстоятельства, в которым ему приходится жить. Ей сложно оценить изменения в характере, но в то же время некоторые черты стали более острыми и более важными — упрямство, целеустремленность, выносливость.

"Эти черты важны для любого человека, но в той ситуации тяжелой, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны они очень важны. Что касается личного, мне кажется, что он стал возможно более сентиментальным в каких-то простых вещах", — продолжает первая леди.

Связано это с общением со своими родными или детьми, которого не хватает. Поэтому, говорит первая леди, его можно взбодрить такими вещами, даже отправив фотографию сына или рассказать историю про дочь. Ранее таким чувствительным к этому он не был.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что Елена Зеленская рассказала, что для нее изменится после войны. По ее словам, ее семье не часто удается встретиться с президентом, ведь после 24 февраля 2022 года он буквально живет на работе. Детям его не хватает.