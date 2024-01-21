"Это временное явление": в ВСУ подтвердили захват Крохмального Харьковской области

Представитель Сухопутных войсках Владимир Фитьо напомнил, что населенный пункт уже находился под оккупацией, был освобожден осенью 2022 года. А сейчас эти несколько сотен метров не столь важны.

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Крахмальное Харьковской области временно, и это позволяет оправдать потерю более 7 тысяч военных с начала года. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью в Сухопутных войсках Владимир Фитьо.

"Крахмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны, — объяснил он. — Будем говорить, это 5 домов. Эти 5 домов были разрушены агрессором".

Спикер уточнил, что основная задача ВСУ — сохранить личный состав, поэтому их переместили на подготовленные позиции.

По его словам, противнику не позволяют продвигаться дальше, а продвижение в Крахмальном угроз для соседних подразделений не представляет.

"И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается. Мы просто не сообщаем о захвате, отбитии 100 или 200 м", — уточнил он, добавив, что для российских пропагандистов важно заявлять о любых победах.

Фитьо также упомянул о "пирровой победе" и привел данные о том, что только за январь ВС РФ потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности ОСГВ "Хортицы".

"Метр-два, они уже кричат, что взяли Берлин", — подвел итог спикер.

Село Крахмальное и его 45 обитателей

Представитель ВСУ также отметил, что Крахмальное уже находилось под оккупацией, его освобождали во время Харьковского наступления осенью 2022 года. Сейчас же эти несколько сотен метров не столь важны.

Населенный пункт расположен в 3 км от реки Песчаная, через него проходит автомобильная дорога Р-07. В 2 км расположена железнодорожная станция Берестовая.

По данным переписи 2001 года, в населенном пункте в Купянском районе проживало 45 человек (17 мужчин и 28 женщин). Из-за постоянных обстрелов в августе прошлого года в Купянском райое Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей.

Напомним, что оккупационная группировка войск обстреляла Харьков ракетой KN-23/KN-24.

Также сообщалось, что после атак дронов на Ленинградскую область и Тулу загорелся военный завод и портовый терминал.