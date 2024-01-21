Есть погибшие: российский бизнес-джет разбился в горах Афганистана

По информации СМИ, у самолета отказали два двигателя. Катастрофа произошла впервые после введение США и ЕС санкций на поставки, техобслуживание и страхование самолетов иностранного производства. На борту бизнес-джета было шесть человек.

В горах Афганистана из-за отказа двух двигателей разбился самолет иностранного производства Falcon 10B с россиянами на борту. Катастрофа произошла впервые после введение США и ЕС санкций с февраля 2022 года на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов. Об этом сообщают The Moscow Times.

По информации журналистов, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. В индийском городе Гая он приземлился для дозаправки.

"Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)", — сообщили в Росавиации.

На борту было шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. По информации журналистов, среди погибших: Анатолий и Анна Евсюковы (пассажиры), Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов (члены экипажа).

Сообщалось, что Евсюкова была подключена к аппарату искусственного дыхания из-за заболевания в Тайланде.

В СМИ уточняют, что самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Полиция Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках. Борт отклонился от курса и врезался в гору Тофан в Ваханском районе у границы с Таджикистаном.

В росСМИ уточняют, что ранее об эпизодах с катастрофой самолетов и смертью пассажиров не сообщалось.

Falcon 10 — реактивный самолет, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Выпущенный в 1971 году и снятый с производства в 1989 году.

Фокус сообщал, что в декабре пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту "Толмачево" в связи с возгоранием двигателей.

Фокус также писал, что за прошедшую осень в России поломалось столько самолетов, сколько прежде ломалось за год. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2023 года произошло 670 случаев поломок.