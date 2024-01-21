"Это уже дядя": командир штурмовиков резко высказался о мобилизационном возрасте в Украине (видео)

Мужчина в 25 лет — сознательный, взрослый человек, а на фронте — уже "взрослый дядя". По словам штурмовика, мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 22-х.

Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 22 лет, а Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должны построить диалог с обществом, ведь у военнообязанных до сих пор есть убеждение, что в армии ничему не учат и нет оружия. Об этом командир 1-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины с позывным "Бот" сказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Командир резко высказался о мобилизационном возрасте в Украине. По его мнению, 25 лет — это взрослый мужчина, а не парень, поэтому снизить предельную норму следует до 22 лет.

"Бот" — о мобилизации от 00:07:20 мин. видео

"Про 25 лет — вообще смешно. 25 лет — это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", — сказал он.

Так "Бот" прокомментировал информацию, что возраст мужчин, подлежащих мобилизации, могут снизить с 27 до 25 лет.

Также он отметил, что ТЦК не строит диалог с обществом и военнообязанными. На этом фоне "Бот" рассказал о своей бригаде и объяснил, что мужчины, которые хотят воевать именно в составе 3 ОШБр, получают обучение и проходят обучение.

"Мы строим диалог с обществом, с рекрутами через обучение. Люди приходят, они сразу идут на обучение, сразу их обучаем... Они (ТЦК) бы лучше организовывали тотально вышколы такие, знаете, для тех, кто хочет научиться и для тех, кто готов", — заявил мужчина.

По словам штурмовика, на самом деле многие боятся идти в ВСУ, потому что, как думают, ничего не умеют, а также потому, что верят в миф, будто в армии ничего нет и ничему не учат.

"На самом деле учат", — заявил военный.

Напомним, с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, во время которого призвать на службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А за уклонение от мобилизации могут наказывать заключением.

На днях в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.