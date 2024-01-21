Abrams и Bradley — убойное комбо для ночных операций: сенсоры М1 ночью "видят", как днем, — СМИ

По словам аналитиков, танк М1 Abrams ведет ночной бой на расстоянии 8 км, а российский T-72Б с его примитивными тепловизионным прицелом работает на расстоянии менее двух км. М1 и М2 могут быть оснащены системой Blue Force Tracker, регистрирующей расположение дружественных сил.

Силы обороны Украины стремились использовать "зоопарк" западных танков и БМП как единую систему. Это стало очевидным во время летнего контрнаступления, когда немецкие танки Leopard 2A4 и 2A6, а также советские Т-64 и Т-72 были развернуты вместе с американской БМП М-2 Bradley. Об этом пишет Forbes.

Имеющиеся на вооружении ВСУ М1 Abrams должны поспособствовать совместимости бронетехники. По словам автора публикации Дэвида Экса, у Abrams лучшие сенсорные возможности среди всех танков, которые есть на вооружении Украины.

За счет системы тепловидения SADA-II 69-тонный четырехместный М1 может находить цели на расстоянии до 8 км — дальше, чем все остальные боевые танки ВСУ.

Наводчик М1 Abrams, глядя через свой SADA-II, также пользуется 50-кратным цифровым зумом, что чрезвычайно полезно на равнинной местности. Цель определяется благодаря функции масштабирования.

М1 Abrams в первую очередь стоит рассматривать не столько как танк, сколько как сенсорную платформу. Abrams с его SADA-II мог бы действовать совместно с основными боевыми танками советского образца, оптика которых менее функциональна. Экипаж Abrams может обнаруживать цели на большом расстоянии и передавать их координаты по радио другим украинским экипажам.

Солдат армии США пользуется системой Blue Force Tracker

По словам аналитика, есть вероятность, что украинские М1 и М2 будут оснащены системой Blue Force Tracker на основе GPS, которая регистрирует на цифровой карте расположение дружественных сил. Если украинские Abrams и Bradley смогут обмениваться информацией о положении посредством своих сетевых трекеров Blue Force Tracker, такая пара будет действовать эффективнее, чем, например, Leopard 2 и Bradley.

Абрамс против T-72

Танк Abrams в сочетании с другими машинами ВСУ также предоставляет экипажам большие возможности для ведения ночных боев. М1 с высокоточным тепловизионным прицелом ведет ночной бой на расстоянии нескольких километров почти так же хорошо, как и днем. Если сравнить такие возможности украинских танкистов с тем, что есть у россиян (T-72Б), то их примитивные тепловизионные прицелы могут работать только на расстоянии менее двух км.

Украина начала переход к ночным операциям в начале прошлого года, когда на вооружении появились танки Leopard 2. Теперь же, когда 31 танк М1 прибыл в Украину, может наблюдаться еще больший крен в этом сторону. M1 Abrams позволяют украинским экипажам других танков оценить общую картину на поле боя и вести бой круглосуточно.

Напомним, что, по мнению журналистов, за европейскими производителями оружия нужно установить госконтроль: в ЕС не были готовы к темпам выпусков оружия в РФ.

Также сообщалось, что, по словам аналитиков, танки Abrams за пару тысяч могут передаваться в Украину посредством EDA, а не PDA (drawdowns), к которым чаще всего прибегает президент США Джо Байден.