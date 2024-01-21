Новая доктрина: Минск заявил, что будет расценивать нападение на своих союзников как агрессию против себя

Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин. Он отметил, что такое положение есть в новой Военной доктрине.

Беларусь внесла изменения в свою Военную доктрину. И теперь будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

Концепцию национальной безопасности Беларуси будут обсуждать и принимать на Всебелорусском народном собрании. Там же рассмотрят и Военную доктрину, прошлая редакция которого датируется 2016 годом.

На сайте телеканала СТВ отмечают, что именно в Военной доктрине закрепляют "коллективное отношение к вопросам войны и мира". И оно якобы остается неизменным, но хоть теперь доктрина будет носить адресный характер, то есть там будут названы "источники угроз", но при этом "врагов там отыскать не получится".

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси заявил, что "Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительств этих государств".

"В проекте доктрины мы говорим, что Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. В том числе и государствами НАТО – мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", — заявил Хренин.

Если раньше в доктрине была пять классификаций военных конфликтов, в которые Беларусь может быть втянута, то теперь их два: "межгосударственный и межкоалиционный".

Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Фото: Белсат

Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, который работал и над предыдущей редакцией доктрины, рассказал, что будет в ней прописано:

Про ядерное оружие

"Мы в Военной доктрине доводим до международного сообщества наше отношение, что появление на нашей территории ядерного оружия является вынужденной мерой. И это мера стратегического сдерживания. То есть оно направлено на предотвращение конфликтов, а не на применение его для достижения каких-то наших "агрессивных" целей, которые нам как-то даже, может, пытаются наши оппоненты приписывать. Что касается порядка применения ядерного оружия, то это не предмет Военной доктрины. Военная доктрина закрепляет общее отношение к этому. А порядок применения – это предмет нижестоящих уставных документов, документов военного планирования. Но они носят, как правило, грифованный характер. И ни в одном государстве вы не найдете в открытом доступе таких документов", — сказал Буторин.

Про союзников

"Целая отдельная глава появится в нашей Военной доктрине, где будут собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний день закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками. И, в том числе в рамках международных организаций".

"В Военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этой главе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОДКБ. Мы в настоящее время участвуем в этой деятельности. И для того чтобы юридически закрепить эти вещи, более правильно это будет прописать в Военной доктрине", — отметил Буторин.

Про сохранение мира и независимость

"Во главе угла – сохранение мира, а значит, и жизни независимой, суверенной страны. Исходя из этой главной задачи, формируются другие, принимаются решения и на высшем уровне, делается все, и даже больше, чтобы не допустить возможности практически реализовать прописанное в военных инструкциях на случай "если". Вот и вся генеральная линия, по которой белорусам нужно аккуратно идти за тем, кто знает путь и чувствует момент", — заявил Буторин.

Напомним, ранее Александр Лукашенко охарактеризовал ядерное оружие, которое в Беларуси разместила РФ, как "национальное" или "собственное".

По словам Лукашенко, полученные из Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Президент отметил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены", что вынудило Беларусь вернуть ядерное оружие на свою территорию.