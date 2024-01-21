Рой дронов: БПЛА летят в сторону Санкт-Петербурга – росСМИ (видео)

Сообщается, что на юге Брянской области были замечены БПЛА, которые пролетали мимо военного аэродрома Сеща. Предположительно, они направляются к Санкт-Петербургу.

В Москву и Санкт-Петербург доложили экстренную информацию о подлете 10 неопознанных летательных объектов. Предположительно БПЛА были замечены на юге Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным источников канала, БПЛА пролетали мимо военного аэродрома Сеща на север.

Военный аэродром Сеща находится у возле одноименного поселка. Ранее там базировались транспортные самолеты. С начала войны в Украине, там были замечены бомбардировщики и истребители. В 2023 году, по данным украинских военных, с аэродрома Сеща запускали на Киев иранские беспилотники-камикадзе

Беспилотники, замеченные у аэродрома, направлялись на север. Одной из потенциальных целей может вновь стать Санкт-Петербург. Также в соцсетях появилось видео взрыва над Брянским химическим заводом.

Во всех районах Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Об этом 21 января сообщает правительство области, отмечая, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения.

Напомним, в ночь на 21 января БПЛА атаковали порт "Усть-Луга" под Санкт-Петербургом. После нескольких взрывов начался масштабный пожар, который, по последним данным, локализовали, но не потушили.

Был поврежден нефтяной терминал компании "Новатэк", который приостановил все операции. Согласно показаниям очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга. Всем судам пришлось спешно отходить в открытое море.

Официальные российские СМИ уклончиво заявили, что пожар является "следствием внешнего воздействия".