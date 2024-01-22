Хотел спрятаться в ЕС: в Одессе задержали Романа Гринкевича (фото, видео)

Фигурант коррупционного дела скрывался от правоохранителей и планировал выезд за границу. Его подозревают в участии в схеме, которая сорвала поставки продукции для ВСУ.

Романа Гринкевича, причастного к громкому коррупционному скандалу, задержали при попытке пересечь границу. Деталями 22 января поделились в Офисе генерального прокурора Украины.

Пресс-служба проинформировала, что Гринкевича задержали в 6:50 утра в Одессе. По данным следствия, он выехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу. Однако 19 января суд разрешил задержать подозреваемого.

Фото с задержания Романа Гринкевича, обнародованное в соцсетях Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

Другие четверо фигурантов дела о поставках некачественной одежды для ВСУ уже находятся под стражей. Правоохранители подозревают, что участники схемы заключили соглашение с Минобороны о поставках военной одежды и нанесли ущерб государству на более 934 миллионов гривен.

Всех фигурантов подозревают в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах.

В Офисе генпрокурора не раскрыли имя задержанного, однако оно известно из публикации пресс-службы Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что отец Романа подозревается "в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами". Сын бизнесмена был участником этой схемы, но скрывался от правоохранителей.

"По оперативной информации, он пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС. Сегодня задержанный будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения", — добавили в бюро.

Также пресс-служба ГБР опубликовала видео задержания Романа Гринкевича.

Дело Гринкевича: что уже известно

Игорь Гринкевич — бизнесмен, связанные с которым компании поставляли низкокачественные товары по заказу Минобороны Украины. В министерстве заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

По данным СМИ, по делу Гринкевича были задержаны двое фигурантов — Андрей Колотило и Владимир Тимков. Также сообщалось о задержании самого бизнесмена — после предложения дать взятку в размере полмиллиона долларов.