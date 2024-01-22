Хотел проверить документы: в Мелитополе "кадыровцы" избили солдата ВС РФ (фото, видео)

Избиение военного РФ "кадыровцами" на блокпосту вызвало большое недовольство среди оккупантов. Сам же Кадыров на выходки людей из своего окружения закрыл глаза.

В оккупированном Мелитополе на Запорожье "кадыровцы" отгамселили оккупанта, который имел неосторожность попросить у них для проверки документы на блокпосту. Об этом в своем телеграм-канале "Тринадцатый" сообщил российский вояка и блогер Егор Гузенко.

Он выложил видео, на котором солдат РФ остановил автомобиль с "кадыровцами" для проверки документов. Те якобы показали ему "боевые распоряжения". Он изучил и поинтересовался относительно их срока действия. А когда те ответили, что они "бессрочные", заявил, что такие документы считаются недействительными.

"Мне по**й, что там считается и что не считается", — сказал один из "кадыровцев".

Затем "Ахматовцы" вышли из машины и принялись угрожать оккупанту оружием, а дальше просто отлупили.

Когда было снято видео, неизвестно, но судя по кадрам, это произошло в теплое время года.

Было установлено, что среди нападавших на оккупанта на блокпосту был командир батальона "Ахмат-Восток" МО РФ Ваха Хамбулатов "Асхаб", которого Кадыров называет "дорогим братом". Когда именно снято видео, неизвестно.

Российский военнослужащий Егор Гузенко ("Тринадцатый") призвал ликвидировать таких чеченских воинов, если те так себя ведут.

"Уважаемые военнослужащие, которые несут службу на блокпостах! У вас есть оружие в первую очередь, и когда в вашу сторону идет вахабит с пистолетом или автоматом, то нужно снять свой автомат с предохранителя и разрядить его в некрасивую бородатую рожу. Сколько этот тик-ток будет продолжаться? Воевали лучше бы так же, как выб**етесь в тылу", — написал "Тринадцатый".

На этом Гудзенко не успокоился и через 15 минут снова выдал пост у себя в телеграм-канале с призывом отстреливать "кадыровцев".

"Перед вами существа из костей и мяса, на их лице лишняя растительность и они сильно кричат, это не делает их чем-то страшным. Им так же будет больно, если выстрелить им в ногу. И они так же умрут, как и любой другой, если в его глупую голову разрядить автомат. Всегда помните об этом", — написал он.

Уже через пару часов Гудзенко снова накрапал еще два гневных поста о "кадыровцах".

"И давайте будем честны, что если бы на месте "Ахмата", сотрудников ВП (Военной Полиции) отп**дил какой-то наш спецназ или десантники, то мы бы заняли сторону тех, кто п**дит. А это уже камень в огород, что з**бали всех до смерти, со своими **баными бумажками, БРками, распоряжениями и прочей х*рней ВПшникам. И с этим тоже надо что-то делать", — резюмировал Гудзенко.

Глава Чечни на выходки своих подчиненных и "дорогого брата" в Мелитополе на момент выхода публикации никак не отреагировал.

Напомним, что "Ахматовцы" выставили себя на посмешище, вступив в "жестокий" бой со снегопадом. Они по очереди выходили перед камерой в полный рост и стреляли из всего, что есть под рукой, прямо в снегопад, они еще и смонтировали кадры обстрела какого-то здания.

Ранее сообщалось, что боевики Кадырова атаковали вышку связи на территории России. После ликвидации вышки бойцы ВСУ, которые якобы проникли на территорию Белгородской области, потеряли связь и возможность вызвать подкрепление.