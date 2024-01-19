Кадыровцы снова "победили": на этот раз страшный снежный замес (видео)

По информации украинских военных, кадыровцы, попадая в реальные боевые условия, быстро становятся целями украинских операторов БПЛА.

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Оккупанты из чеченского отряда "Ахмат" снова выставили себя на посмешище, вступив в "жестокий" бой со снегопадом, но не забыв организовать видеосъемку и выложить ее в соцсети. Об этом сообщает в собственном телеграм-канале "Бутусов плюс" военный корреспондент, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Кадыровцы из отряда марионетки Кремля в оккупированной Россией Ичкерии решили, что уже давно не веселили пользователей социальных сетей. Поэтому и показали, как победили в битве со "снежинками", хотя на этот раз добавились инновации. Кроме того, что кадыровцы по очереди выходили перед камерой в полный рост и стреляли из всего, что есть под рукой, прямо в снегопад, они еще и смонтировали кадры обстрела какого-то здания, где "славные бойцы" Кадырова уничтожили всех врагов.

"Дело сделано, Дон! В тяжелой кровопролитной схватке мы победили воздух противника. Все снежинки уничтожены!", — таким образом посмеялся над "отважными бойцами" сам Бутусов.

И добавил, что можно только "восхищаться" тем, как благодаря блестяще продуманной тактике стрельбы с прямой линии огня "отважный отряд" кадыровцев выходит живым и невредимым из этого страшного замеса.

В то же время, когда бойцы отряда чеченского диктатора Рамзана Кадырова попадают в реальные боевые условия, они теряют ориентиры и ведут себя бессмысленно и беспечно. Таким образом оккупанты из подразделения "Ахмат" быстро становятся целями украинских операторов БПЛА, как, например, на видео, которое обнародовала 30-я механизированная бригада ВСУ с Купянского направления.

Напомним, что "ожесточенные бои" чеченских боевиков украинские военные уже наблюдали в августе 2023 года, когда они "героически победили" кусты и деревья в Белгородской области, а в декабре прошлого года, "рискуя собственными жизнями", лишили жителей региона мобильной связи, уничтожив вышку одного из российских операторов.

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Ранее сообщалось, что партизаны устроили перестрелку с кадыровцами под Мелитополем и взорвали их автомобиль.