"Расстреляли куст": "кадыровцы" в РФ сделали вид, что воюют в Украине, — аналитик (видео)

Пользователь Twitter разоблачил российских военных, которые выдали обстрел территории Белгородской области РФ в 2 км от госграницы за уничтожение позиций ВСУ.

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Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором, как он утверждает, военнослужащие спецотряда "Запад-Ахмат" Росгвардии совместно с МВД РФ якобы наносят "упреждающий удар" по украинским позициям. Видео было опубликовано в Telegram-канале Кадырова 31 июля.

Утверждается, что "удар" был нанесен по приграничному селу в Харьковской области.

"Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Также Кадыров добавил: "Проанализировав действия противника, наши воины пришли к единому мнению — врага лучше бить на его собственной территории".

Однако по поводу территории есть важное замечание. OSINT-аналитик Def Mon, который известен публикациями детальных мест базирования российских оккупационных войск, выяснил настоящее место проведения "боев".

Как оказалось, "кадыровцы" расстреляли не позиции украинских войск, а обычный куст, который, судя по карте, расположен на территории Белгородской области России.

"Любители меха отважно атаковали российский куст в зоне интенсивных боевых действий в Белогородской области. Достаточно неподвижный куст стал легкой мишенью, и его останки находятся в точке 50.43929, 35.9069. Чтобы понять их храбрость, отметим, что граница находится на расстоянии 2 км", — говорится в сообщении.

Также пользователь обратил внимание, что в зоне интенсивных боевых действий всегда пресутсвуют воронки от снарядов, однако на видео, опубликованном Кадыровым, нет и следа войны.

В комментариях под постом пользователь с ником Saxum Magnum обратил внимание, что судя по геолокации, за посадкой, которая подверглась атаке "кадыровцев" могла располагаться чья-то лачуга.

Напомним, 19 июля сообщалось, что французский телеканал TF1 показал репортаж о чеченских боевиках, которые якобы защищают Белгородскую область РФ от "враждебных вторжений" со стороны российских добровольцев.

Ранее, 10 июля, стало известно, что кадыровцы, которых 9 июля якобы перебросили на Бахмутское направление, так туда и не доехали.