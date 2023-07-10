Спешат, так же, как в Ростов: "кадыровцы" так и не доехали до Бахмута (видео)

Украинские защитники не считают "кадыровцев" какой-то страшной силой, потому что по опыту знают, что их подразделения "разбирают на запчасти" даже новобранцы ВСУ.

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"Кадыровцы", которых вчера, 9 июля, якобы перебросили на Бахмутское направление, так туда пока и не доехали. Об этом сообщают бойцы ВСУ, которые находятся на этом участке фронта, пишет "Радио Свобода".

Как заявил командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик, бравых чеченских воинов они до сих пор не видели, правда говорят, что их присутствие на ход боевых действий не повлияет, поскольку они не являются каким-то серьезным подразделением и не умеют взаимодействовать на поле боя.

"Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов. Возможно, это новосформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом", — рассказал Кузик.

Он отметил, что Силы обороны встречали "кадыровцев" в Бахмуте еще зимой.

"Относительно тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала. Были случаи, когда мы менее подготовленную пехоту, новобранцев, ставили на дальние фланги, а по направлению удара ставили более опытных. Так какими-то обходными путями эти подразделения "Ахмат" выходили на этих новобранцев, то эти новобранцы в бою разбирали их на запчасти. Я сам был удивлен", — добавляет Кузик.

Напомним, что вчера, 9 июля, лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделение "Ахмат" усилит ВС РФ на Бахмутском направлении.

"Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", — написал Кадыров.

Откуда именно будут перебрасывать чеченских воинов Кадыров не уточнил.

Напомним, что во время мятежа Пригожина в РФ "кадыровцы", которые ехали в Ростов "подавлять восстание" застряли в пробке, а пока доехали до места назначения, весь мятеж уже закончился.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров в разгар войны и через несколько недель после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер", на "подавление" которого в город Ростов-на-Дону подразделение "Ахмат" так и не доехало, отправился в отпуск.