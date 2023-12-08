Дали наводку на другие вышки: в ОП потроллили "кадыровцев" из-за "успешной" операции на Белгородщине

Офис президента Украины призвал оккупантов нанести новые удары по своей территории и назвал места, где "кадыровцы" еще могут похвастаться своим военным мастерством.

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7 декабря лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что его воины обнаружили украинскую ДРГ и успешно лишили жителей Белгородщины мобильной связи. "Кадыровцы" умышленно попали в вышку мобильной связи и "лишили врага связи и возможности вызвать подкрепление". Успешную "спецоперацию" чеченских бойцов прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

Он назвал места, где еще можно поработать "кадыровцам".

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"Лишили противника связи": боевики Кадырова атаковали вышку связи на территории России

"Пусть наносят эти удары. Лучше, мне кажется, чеченцам поработать в Тюменской области. Оттуда идет гораздо больше сигналов для Вооруженных Сил Украины. И уничтожить там вышки все, и в Ямало-Ненецком, и в Ханты-Мансийском округе. Это было бы для них интереснее", — сказал Подоляк.

Он предположил, что подобные случаи на территории страны-агрессора будут случаться все чаще, а на российских территориях будет царить беспредел.

"Будет анархия, беспорядок. Но для этого надо, чтобы было несколько факторов. Чтобы мы и партнеры наши вышли из этих депрессивных настроений. А для того, чтобы выйти из депрессивных настроений, нужны определенные не стагнационные процессы, а перспективные процессы. Что-то должно происходить. Чтобы Украина имела, с учетом опыта этой войны, весь необходимый технологический арсенал", — сказал советник председателя ОПУ.

Он добавил, что на этом этапе войны необходимо, чтобы мировое сообщество наконец полностью начало игнорировать Россию и ее представителей вроде Лаврова, а для этого необходимы "определенные успехи на линии фронта".

"Если демократический мир готов проиграть, тогда он должен понять, что надо уже сейчас резервировать огромные объемы средств на перестройку всей системы безопасности. То есть надо будет изолироваться от внешнего мира, сформировать определенный лагерь демократический и защищаться от постоянных провокаций, атак, терроризма, который будет, кстати, дофинансироваться Россией", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что в РФ в Тюмени неизвестный смельчак вышел с плакатом против главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина стоял над дорогой и держал плакат со словами: "Рамзан Ахматович Кадыров — вор, убийца, позор России".

Ранее сообщалось, что партизаны устроили перестрелку с кадыровцами под Мелитополем и взорвали их автомобиль.