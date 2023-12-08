Дали наводку на інші вишки: в ОП потролили "кадирівців" через "успішну" операцію на Бєлгородщині

Офіс президента України закликав окупантів завдати нових ударів по своїй території та назвав місця, де "кадирівці" ще можуть похизуватися своєю військовою майстерністю.

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7 грудня лідер Чечні Рамзан Кадиров похизувався тим, що його вояки виявили українську ДРГ і успішно позбавили жителів Бєлгородщини мобільного зв'язку. "Кадирівці" навмисне влучили у вишку мобільного зв'язку і "позбавили ворога зв'язку і можливості викликати підкріплення". Успішну "спецоперацію" чеченських бійців прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

Він назвав місця, де ще можна попрацювати "кадирівцям".

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"Позбавили противника зв'язку": бойовики Кадирова атакували вишку зв'язку на території Росії

"Хай завдають цих ударів. Краще, мені здається, чеченцям попрацювати в Тюменській області. Звідти йде набагато більше сигналів для Збройних Сил України. І знищити там вишки всі, і в Ямало-Ненецькому, і в Ханти-Мансійському окрузі. Це було б для них цікавіше", – сказав Подоляк.

Він припустив, що подібні випадки на території країни-агресорки траплятимуться дедалі частіше, а на російських територіях пануватиме свавілля.

"Буде анархія, безлад. Але для цього треба, щоб було декілька чинників. Щоб ми і партнери наші вийшли з цих депресивних настроїв. А для того, щоби вийти з депресивних настроїв, потрібні певні не стагнаційні процеси, а перспективні процеси. Щось має відбуватися. Щоби Україна мала, з урахуванням досвіду цієї війни, увесь необхідний технологічний арсенал", – сказав радник голови ОПУ.

Він додав, що на цьому етапі війни необхідно, щоб світова спільнота нарешті повністю почала ігнорувати Росію і її представників на кшталт Лаврова, а для цього необхідні "певні успіхи на лінії фронту".

"Якщо демократичний світ готовий програти, тоді він має зрозуміти, що треба вже нині резервувати величезні обсяги коштів на перебудову всієї системи безпеки. Тобто треба буде ізолюватись від зовнішнього світу, сформувати певний табір демократичний і захищатись від постійних провокацій, атак, тероризму, який буде, до речі, дофінансовуватися Росією", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що в РФ у Тюмені невідомий відчайдух вийшов із плакатом проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Чоловік стояв над дорогою і тримав плакат зі словами: "Рамзан Ахматович Кадиров — злодій, вбивця, ганьба Росії".

Раніше повідомлялося, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями під Мелітополем і підірвали їхній автомобіль.