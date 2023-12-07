"Позбавили противника зв'язку": бойовики Кадирова атакували вишку зв'язку на території Росії

Як повідомив глава Чечні, після ліквідації вишки бійці ЗСУ, які нібито проникли на територію Бєлгородської області, втратили зв'язок і можливість викликати підкріплення.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився атакою на вишку зв'язку в Бєлгородській області РФ. Нібито таким чином його найманці змогли позбавити зв'язку ЗСУ. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.

"Позбавили противника зв'язку, вразивши влучним залпом вишку ретранслятора в Бєлгородській області", — написав він.

За словами Кадирова, нібито після цього ЗСУ втратили зв'язок і навіть можливість викликати підкріплення, а бойовики "Ахмата", нібито, навпаки змогли перехопити ініціативу.

Зазначимо, українські війська ведуть бойові дії виключно в Україні, звільняючи її території від російських окупантів.

Нагадаємо, що 29 жовтня в ISW заявили, що Росгвардія набирає до своїх лав колишніх учасників ПВК "Вагнер" для зміцнення спеціальних підрозділів "Ахмат" у Чеченській республіці.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія виявилася нездатною взяти Авдіївку, тому керівник Міноборони Сергій Шойгу кинув у бій найманців із ПВК "Вагнер".

Також представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко розповів, що членів ПВК "Вагнер" та її керівників серед вищого військово-політичного керівництва РФ можна покарати за міжнародні злочини на кількох рівнях.