"Кадиров — злодій і ганьба Росії": в РФ відчайдух вийшов з плакатом проти глави Чечні (відео)

Чоловік стояв над дорогою, де жваво курсує транспорт. Місцеві видання, публікуючи новину, "замазували" текст на плакаті.

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В РФ у Тюмені невідомий вийшов із плакатом проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомили в телеграм-каналі "Осторожно новости", який належить російській журналістці Ксенії Собчак.

Чоловіка помітили місцеві жителі у центрі міста.

"Вулиця Орджонікідзе переходив дорогу. Ішов у бік Центральної площі", – розповів "Осторожно новости" очевидець.

Чоловік стояв над дорогою і тримав плакат зі словами: "Рамзан Ахматович Кадиров — злодій, вбивця, ганьба Росії".

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В пабліку поспішили повідомити, що інформації про затримання немає, але вже незабаром надійшло повідомлення, що тюменця з плакатом таки схопили правоохоронці і забрали до відділку.

Окремі місцеві видання, публікуючи новину, "замазували" текст на плакаті.

Нагадаємо, що "Вікіпедія" жорстко пройшлася по сину Кадирова. Автор розповів про розвиток спортивної кар'єри Кадирова-молодшого, зокрема, як він фальшиво вигравав у змаганнях, а також як отримував високі нагороди.

Раніше повідомлялося, що Адам Кадиров вважає себе абсолютно безкарним і на тлі скандалу про побиття в своєму інстаграмі зробив зухвалу публікацію.