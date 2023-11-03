Кадиров доручив МДТУ розробити "джихад-машину" для війни в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, випробування "джихад-машини" планують провести в Російському університеті спецназу.

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Московський державний технічний університет імені М.Е. Баумана (МДТУ) займеться розробкою конструкторської документації легкої маневреної бойової машини за дорученням глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Про це пише ТАСС 2 листопада з посиланням на міністра промисловості та енергетики республіки Чечні Адама Хакімова.

Повідомляється, що так звана "джихад-машина" буде створена для потреб російських військовослужбовців, які воюють в Україні. Відповідну угоду з МДТУ вже підписано.

Зазначимо, що про запуск виробництва легкого військового автомобіля на базі заводу "Чеченавто" видання повідомляло ще 20 січня. За даними журналістів, глава уряду Чечні Муслім Хучієв і глава Міністерства промисловості та енергетики регіону Адам Хакімов обговорювали це питання з керівним складом Міністерства промисловості і торгівлі Росії.

Джерело видання зазначило, що випробування "джихад-машини" збираються провести в Російському університеті спецназу. За його словами, місцева влада також планує відкрити в Чечні центр із ремонту та обслуговування військової техніки.

Нагадаємо, 10 жовтня Рамзан Кадиров підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю і заявив, що готовий відправити туди свої війська. Він заявив, що під час поїздки до Ізраїлю зі своєю "мирною делегацією" вони на собі "відчули неприховану провокацію".

Раніше, 9 жовтня, одна з ракет, запущених бойовиками ХАМАС по Ізраїлю, влучила в мечеть імені Ахмата Кадирова. За даними ЗМІ, глава Чечні відкрив в арабському селі Абу-Гош під Єрусалимом мечеть імені свого батька 2014 року.