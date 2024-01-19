Кадирівці знову "перемогли": цього разу страшний сніговий заміс (відео)

За інформацією українських військових, кадирівці, потрапляючи у реальні бойові умови, швидко стають цілями українських операторів БПЛА.

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Окупанти із чеченського загону "Ахмат" знову виставили себе на посміховисько, вступивши у "жорстокий" бій зі снігопадом, але не забувши організувати відеозйомку та викласти її у соцмережі. Про це повідомляє у власному телеграм-каналі "Бутусов плюс" військовий кореспондент, головний редактор сайта "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Кадирівці із загону маріонетки Кремля в окупованій Росією Ічкерії вирішили, що вже давно не звеселяли користувачів соціальних мереж. Тож й показали, як перемогли у битві зі "сніжинками", хоча цього разу додалися й інновації. Крім того, що кадирівці по черзі виходили перед камерою на повний зріст і стріляли з усього, що є під рукою, просто у снігопад, вони ще й змонтували кадри обстрілу якоїсь будівлі, де "славетні бійці" Кадирова знищили всіх ворогів.

"Справу зроблено, Дон! У важкій кровопролитній сутичці ми перемогли повітря противника. Усі сніжинки знищені!", — таким чином поглузував над "відважними бійцями" сам Бутусов.

І додав, що можна лише "захоплюватися" тим, як завдяки блискуче продуманій тактиці стрільби з прямої лінії вогню "відважний загін" кадирівців виходить живим і неушкодженим із цього страшного замісу.

Водночас коли бійці загону чеченського диктатора Рамзана Кадирова потрапляють у реальні бойові умови, вони втрачають орієнтири і поводяться безглуздо і безтурботно. Таким чином окупанти з підрозділу "Ахмат" швидко стають цілями українських операторів БПЛА, як, наприклад, на відео, що оприлюднила 30-я механізована бригада ЗСУ з Куп’янського напрямку.

Нагадаємо, що "запеклі бої" чеченських бойовиків українські військові вже спостерігали у серпні 2023 року, коли вони "героїчно перемогли" кущі та дерева у Бєлгородській області, а у грудні торік, "ризикуючи власними життями", позбавили мешканців регіону мобільного зв’язку, знищивши вежу одного з російських операторів.

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Раніше повідомлялося, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями під Мелітополем і підірвали їхній автомобіль.