Россия запускает дроны Shahed меньшими группами: в ВСУ объяснили, в чем причина (видео)

Ночью российские войска запустили восемь ударных дронов, и все они были ликвидированы силами ПВО. В Силах обороны юга заявили, что враг до сих пор не оправился после потери "серьезного разведчика".

Ночью на 22 января ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, запустив восемь "Шахедов". Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему российские оккупанты запускают БПЛА меньшими группами.

Военная рассказала, что россияне пытаются упорядочить свою деятельность после потери "серьезного разведчика" — самолета А-50.

"Они потеряли А-50, то есть фактическое наведение на конкретные цели. Теперь они пытаются такими небольшими группами "Шахедов" разведать, что и как работает для того, чтобы потом применить эффективнее или доразведать уже с помощью авиации", — отметила Гуменюк.

Однако она подчеркнула, что атака дронами также имела свою цель.

"Рассредоточение по областям, которое мы наблюдали этой ночью, очевидно свидетельствует о попытке истощить системы ПВО", — сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

По ее словам, в Херсонской области зафиксировали работу пяти вражеских беспилотников-разведчиков. Это подтверждает, что ВС РФ пытаются собрать максимум информации.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ночной атаке дронов — с 3:19)

Напомним, все восемь российских беспилотников типа Shahed-136/131 были сбиты. Украинские силы ПВО отработали в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Вражеский самолет А-50 был уничтожен 14 января бойцами Воздушных сил ВСУ. Операцию подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.