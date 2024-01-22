ВСУ уничтожили миномет "Тюльпан" и почти 400 россиян: Тарнавский рассказал о потерях ВС РФ

Силы обороны ликвидировали 7 танков, 13 артсистем и 37 беспилотников. Также попали в склад боеприпасов и один важный объект противника, рассказал командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили мощный российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", которым противник пытался разбить украинские укрепления. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его информации, только за сутки враг нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники", — отметил командующий.

В частности, как добавляет Тарнавский, уничтожено 7 танков, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 беспилотников, 17 автомобилей и три единицы специальной техники российских оккупантов.

Также генерал отметил, что Силы обороны ликвидировали склад вражеских боеприпасов и один другой важный объект противника.

Напомним, 14 января генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и редкую самоходную артиллерийскую установку 2С34 "Хоста" ВС РФ на Таврическом направлении.

28 декабря командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" рассказал, что на Таврическом направлении около 20 российских военных сдались в плен. Он не уточнил, на каком именно участке фронта это произошло.