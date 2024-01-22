Армия США продемонстрировала боевую мощь нового миномета AMPV M1287 (фото)

Миномет калибра 120-мм с системой управления огнем M95 предназначен для обеспечения непрямой огневой поддержки танков и способен поражать цели на дистанции 7,2 км.

Первый батальон вооружений 64-го бронетанкового полка армии США продемонстрировал во время учений стрельбу нового минометного транспортера (МС) AMPV M1287. Машина, что вооружена грозным 120-мм минометом M121 и использует систему управления огнем M95 Mortar Fire Control System, представляет собой значительный шаг вперед в повышении мобильности, живучести и универсальности бронетанковых бригадных боевых групп. Об этом 22 января сообщили обозреватели Army Recognition.

Эксперты отмечают, что программа AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) является краеугольным камнем в стратегии армии США по модернизации своего автопарка, заменяя устаревшие машины семейства M113, которые находятся на вооружении с 1960-х годов.

Программа AMPV предполагает поставку пяти основных вариантов для удовлетворения широкого спектра оперативных потребностей американской армии:

машины общего назначения (GP);

машины для медицинской эвакуации (MEV);

машины для оказания медицинской помощи (MTV);

машины для переноски минометов (MC);

машины для командования миссией (MCmd).

В частности, минометный транспортер M1287 предназначен для обеспечения непрямой огневой поддержки танков, что повышает их способность оказывать своевременную и эффективную огневую поддержку в ходе боевых действий.

"Внедрение AMPV, особенно варианта M1287 Mortar Carrier, является частью более широких усилий по модернизации сухопутных войск США", — отмечают эксперты.

Бойцы 64-го бронетанкового полка армии США. Испытания M1287

Бойцы 64-го бронетанкового полка армии США. Испытания M1287

Учения 64-го бронетанкового полка армии США

Что известно о бронемашинах

AMPV M1287 — это новая гусеничная минометная машина, которая заменит устаревшие минометы M106 и M125 на базе гусеничных БТР бронетанковых подразделений армии США.

Центральное место в боевых возможностях M1287 занимает 120-мм минометная система M121, известная своим большим радиусом действия и универсальностью — она способна поражать цели на расстоянии до 7200 м.

M121 может использовать различные типы боеприпасов, что позволяет ей выполнять широкий спектр тактических задач — от применения фугасных снарядов для прямого поражения до использования дымовых и осветительных снарядов для маскировки и подачи сигналов.

Огневая мощь M121 дополняется системой управления огнем миномета M95, которая значительно расширяет возможности минометчиков по быстрому и точному наведению на цель и поражению противника. На миноносце M1287 размещается экипаж из четырех солдат, включая одного оператора машины и трех членов минометной команды.

Построенный на прочном гусеничном шасси, минометный транспортер обладает исключительной мобильностью на различных участках местности, от грязи и снега до сурового бездорожья, что позволяет ему не отставать от других бронированных средств во время маневров.

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