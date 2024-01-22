"Предательски": Зеленский заявил, что Украина не в НАТО, потому что есть несколько стран-скептиков

Главным страхом государств, которые против обретения Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора является эскалация со стороны России. Такие действия, по мнению президента, "унизительны".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главном страхе "стран-скептиков", которые против обретения Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает корреспондент "УНИАН".

Во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений Зеленский заявил, что главным страхом стран, которые против членства Украины в НАТО является эскалация со стороны Российской Федерации.

"Украина не в НАТО из-за того, что действительно, есть несколько стран-скептиков. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение", — подчеркнул глава государства.

Президент решил не указывать, о каких конкретно странах идет речь, однако отметил, что такие действия в отношении Украины — "унизительные".

"Звучит это очень обидно. Я вам объясню почему. Потому что будет — они говорят — эскалация со стороны России. То есть, это говорит о том, что эта война не их, которая сейчас происходит. И поэтому, я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине", — уверяет глава государства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором глава РФ продемонстрировал циничное и жестокое отношение к людям.