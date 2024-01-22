Нейтральные страны заслуживают самого темного места в политическом аду, — Туск (видео)

Премьер-министр Польши объяснил, что свои слова он адресует лидерам европейских стран, которые не до конца осознали, за что воюет Украина.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января высказался с критикой в адрес стран, которые стремятся оставаться нейтральными в том, что касается войны, развязанной РФ против Украины. По его словам, они заслуживают "самого темного места в политическом аду". Такое заявление он сделал на брифинге с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Туск объяснил, что эти слова он адресовал лидерам европейских государств, которые не до конца осознали, за что сражается Украина.

"Кто-то когда-то сказал, что самое темное место в аду оставили для тех, кто притворяется нейтралитетом во времена морального конфликта, — отметил он. — Сегодня те в свободном мире, кто притворяются нейтральными и сохраняют равную дистанцию в отношении Украины и России, заслуживают самого темного места в политическом аду".

Он также сказал, что слова о том, что Украина борется за безопасность всего свободного мира не просто лозунг, здесь действительно "решается судьба свободного мира".

Напомним, что евродепутаты призвали лишить Будапешт права голоса в ЕС. Давление на Виктора Орбана растет.

Также Фокус в своем материале сообщал, что Соединенные Штаты добьются помощи для Украины, тогда как Венгрию могут лишить права голоса.