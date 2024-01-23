Атаковали из пяти областей РФ: Залужный рассказал, сколько ВСУ уничтожили российских ракет (фото)

Российские оккупанты запускали ракеты по территории Украины из Брянской, Белгородской, Орловской, Саратовской и Воронежской областей. Всего было выпущено 41 средство воздушного нападения.

Силы ПВО смогли сбить 21 российскую ракету во время атаки ВС РФ территории Украины 23 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, оккупанты нанесли по Украине комбинированный ракетный удар по Украине. Для этого враг использовал крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Всего по территории Украины было выпущено 41 средство воздушного нападения противника. Большинство из них — баллистические.

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (запускали из Белгородской области в направлении Харьковщины);

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — аэродром Энгельс, Саратовская область);

8 ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (запускали из Брянска и Орловской области в направлении Сумской и Харьковской области);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков — Белгородская и Воронежская области)

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков — Белгородская область).

Воздушным силам ВСУ вместе с ПВО Сил обороны удалось уничтожить:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М"

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", — отметил Залужный.

Напомним, что мобильные группы успешно отработали по воздушным целям противника в Северной операционной зоне. На севере страны мобильные огневые группы уничтожили одну из вражеских ракет с помощью пулемета.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в воздух авиацию во время ракетных ударов ВС РФ по Украине. По данным ВС Польши, на фоне масштабного обстрела были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.