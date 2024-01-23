"Охотилась" на Bushmaster возле Бахмута: СБУ задержала российского агента (фото)

Жительница Константиновки использовала для слежки за техникой украинских войск общественный транспорт, а для конспирации — постоянно меняла маршруты.

СБУ задержала российского агента, которая фиксировала передвижение бронетехники ВСУ в районе Бахмута. В пресс-службе ведомства в Telegram сообщили подробности.

Подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster, были в фокусе ее внимания. Она объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты, чтобы получить соответствующие разведданные.

Полученную информацию она отправляла через мессенджер своему куратору. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, который сейчас находится на временно оккупированной части территории на востоке Украины.

Развединформация была нужна захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ. Правоохранители вовремя предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов.

Нарушительницу задержали, когда она пыталась обнаружить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У задержанной изъят телефон, который использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Осуществляла антигосударственные действия жительница Константиновки. Ее российская спецслужба еще в конце 2022 года дистанционно завербовала. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских каналов в Telegram. Для сбора разведданных в разных локациях она постоянно использовала общественный транспорт, а для конспирации — постоянно меняла маршруты.

Возбуждено уголовное производство. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, 22 января в Николаеве задержали агента войск РФ. По информации следствия, подозреваемый работал в местном коммунальном предприятии. Он ездил по городу на собственном автомобиле и собирал информацию о перемещении и дислокации украинских войск.