Классические винтовки Smith & Wesson становятся популярными: с чем связан повышенный интерес (фото)

Винтовка рычажного действия Smith & Wesson Model 1854 — это современная интерпретация классической американской винтовки. Модель представляет собой сплав исторического наследия и современных технологий.

Современные производители оружия могут порадовать любителей стрелкового вооружения различными новейшими образцами, однако пользователи начали чаще обращать внимание на классику. Среди таких образцов — винтовки рычажного действия Smith & Wesson, интерес к которым значительно вырос в последнее время. О том, чем можно объяснить внезапную тягу к столь старому механизму разбирались обозреватели Army Recognition.

Немного истории

Концепция рычажной винтовки относительно проста, но гениальна. Когда стрелок нажимает на рычаг, обычно расположенный под цевьем оружия, происходит сразу несколько действий:

выбрасывает пустую гильзу из патронника, если до этого был произведен выстрел;

приводит в действие внутренний механизм, который перемещает новый патрон из магазина;

приводит винтовку в готовность к выстрелу, взводя курок.

Такая система обеспечивает быструю и эффективную перезарядку, позволяя стрелку произвести несколько выстрелов подряд, не отрывая глаз от цели.

Одной из самых ранних и известных моделей винтовок рычажного действия была произведена в середине XIX века, ознаменовав собой значительный прогресс в области огнестрельного оружия. Ее создателем был Бенджамин Тайлер Генри из американского города Клермонт.

Юбилейный выпуск винтовки Генри к 200-летию ее создателя

В последствии такие винтовки стали культовыми предметами, — например модели Winchester, ставшие синонимом винтовки рычажного действия и занявшие видное место в американской культуре.

Портрет Бенджамина Генри

Винтовки Smith & Wesson

Пионер в области производства огнестрельного оружия компания Smith & Wesson 22 января 2024 года объявила о запуске серии винтовок Model 1854. Фактически эта модель — современная интерпретация классической американской винтовки с рычажным механизмом, дизайн которой покоряет любителей огнестрельного оружия уже несколько поколений.

"Отличительной чертой Model 1854 является сочетание надежности и современных усовершенствований, предназначенных для современных пользователей огнестрельного оружия", — подчеркивают обозреватели.

Smith & Wesson Model 1854. Источник: smith-wesson.com

Model 1854 выполнена в калибре 44 Magnum. Оружие отличается большим рычагом, облегчающим плавный ход ствола, и плоским спусковым крючком, обеспечивающим удобное расположение пальцев. Ствольная коробка кованая, из нержавеющей стали 416, что обеспечивает не только долговечность, но и надежность винтовки.

Винтовка имеет 19,25-дюймовый нарезной ствол и магазин на 9+1 патронов. О том, что винтовка современная говорит планка Picatinny и пазы M-LOK для установки различных аксессуаров.

Планка Picatinny винтовки Smith & Wesson. Источник: smith-wesson.com

Растущая популярность Smith & Wesson

Увеличение интереса к рычажным винтовкам можно объяснить различными факторами. По мнению экспертов, рычажные винтовки занимают важное место в истории огнестрельного оружия, особенно в американском контексте, где они часто ассоциируются с покорением Запада и образом ковбоя. Для ценителей традиций и коллекционеров такие винтовки всегда будут представлять интерес.

Несмотря на почтенный возраст, механизм винтовок надежен и долговечен. Оружие такого типа является своего рода балансом между механической простотой и эффективностью, что по-прежнему привлекает некоторых пользователей.

Производители огнестрельного оружия все активнее внедряют в конструкцию рычажных винтовок современные технологии и материалы. В их числе направляющие для обвеса, нарезные стволы, прочные и легкие материалы и т.д.

Популярность может быть обусловлена законодательными ограничениями. Например, в тех странах, где действуют строгие законы об огнестрельном оружии рычажные винтовки могут быть более доступны, чем другие виды полуавтоматического оружия. Кроме того винтовки универсальны и подходят для самых различных целей — от спортивной стрельбы до охоты и самообороны.

Также эксперты обратили внимание, что существует большой рынок для коллекционеров исторического и винтажного огнестрельного оружия. Современные реплики классических винтовок рычажного действия часто востребованы этими коллекционерами.

Винтовка Smith & Wesson Model 1854. Источник: smith-wesson.com

Таким образом, серия Smith & Wesson Model 1854 представляет собой сплав исторического наследия и современных технологий. Возрождение интереса к ним является результатом сочетания факторов, включая ностальгию, инновации, легальность, универсальность, интерес коллекционеров и уникальный опыт стрельбы.

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