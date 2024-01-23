"В глазах все почернело": боец ВСУ потерял зрение во время боя и наощупь добирался до своих (фото)

Мужчина попал под минометный обстрел и почувствовал, что обломками ему сильно посекло лицо и руки. Далее он просто оказался в темноте.

Украинский защитник, 36-летний Александр Юрченко с Черниговщины чудом выжил во время минометного обстрела. Он потерял зрение и вслепую должен был искать, как выйти в безопасное место. Историю военнослужащего рассказали в Национальном реабилитационном Центре "Незламные".

Так, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр из города Прилуки ушел на фронт добровольцем. В ноябре 2023 года он получил тяжелое ранение на Купянском направлении. Это был минометный обстрел.

Александр помнит как тогда почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело.

Чтобы выжить, ему пришлось на ощупь выбираться из-под обстрела.

Мужчина буквально вслепую шел по лесопосадке и чудом наткнулся на блиндаж "своих". Побратимы эвакуировали Александра в одну из харьковских больниц. По его словам, он даже не спрашивал врачей, будет ли снова видеть, потому что сразу понял, что зрение ему не смогут вернуть.

"Я не из тех, кто сдается. Жизнь продолжается", — говорит Александр.

Сейчас защитник проходит курс реабилитации в Центре "Незламные" и адаптируется к жизни в новых обстоятельствах.

Напомним, что во время выполнения операции в Черном море спецназовец подразделения ГУР Минобороны "Артан" по прозвищу "Конан" оказался за бортом катера и провел в воде 14 часов. Ему пришлось плыть более 20 км.

Ранее сообщалось, что двое раненых бойцов ВСУ и РФ пытались спастись на уничтоженной позиции. Российский военный после ранения смог доползти до своих позиций, которые ранее штурмовали Силы обороны, и обнаружил там раненого украинского защитника.