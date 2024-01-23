"По турникету и бандажу на каждой ноге": раненый морпех выстоял бой на левом берегу (видео)

В результате боестолкновения оккупанты не досчитались 16 солдат. Раненый боец был благополучно эвакуирован с левого берега Днепра в больницу на подконтрольной территории Украины.

В Херсонской области в районе населенного пункта Поймы на левом берегу бой с оккупантами до конца вел раненый боец 36-й бригады морской пехоты. Вражеская атака была отбита, а морпеха удалось после боя эвакуировать. Об этом в телеграм-канале "Офицер+" рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс".

"Нет слов, чтобы описать все мужество наших воинов. Левый берег. Осколочные ранения в обе ноги, по турникету и бандажу на каждой ноге и в то же время он все равно стоит на своей позиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бой состоялся в ноябре прошлого года, а в результате боестолкновения оккупанты не досчитались шестнадцати солдат. Автор видео был благополучно эвакуирован с левого берега Днепра на правый в больницу на подконтрольной территории Украины.

"Хочу сказать, что это, к счастью, история с положительным концом. Боец получил множественные осколочные ранения, после чего ему сразу же наложили турникет, затампонировали рану и наложили бандажи. Однако полностью прекратить подачу крови в конечности не могли, ведь функциональность его бы еще больше была ограничена", — рассказал "Алекс".

Обломок, который медики достали из ноги морпеха

По его словам, сейчас боец находится на восстановлении.

Напомним, что старший лейтенант НГУ Роман Крамаренко выжил после сквозного ранения в голову, которое получил во время боев в районе Кременной на Луганщине. Его собратья считали его мертвым, о чем доложили командованию.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим. Мужчина получил тяжелое ранение во время вражеского обстрела. Он помнит, что его трясли и пытались привести в чувство, а когда пришел в себя, в окопе уже никого не было.