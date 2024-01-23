Рейды ТЦК в маршрутках: в Одессе мужчин силой вытаскивали из автобусов, — соцсети (видео)

На кадрах видно, как пассажир сопротивляется и просит людей вызвать правоохранителей. В то же время лица в военной форме запрещают снимать свои действия со словами: "Не снимай, потому что сейчас с нами поедешь".

В сеть попало видео, где люди в военной форме силой вытаскивают мужчину из маршрутки. Опубликовали кадры очередного "рейда" в Telegram-канале "Одесса ИНФО".

В заметке утверждают, что действия происходят в Одессе. На кадрах видно, как мужчины в военной форме силой вытаскивают пассажира из маршрутки.

"Мне на работу надо ехать", — пытался объяснить мужчина.

На другом видео, которое также распространили в одном из местных Telegram-каналов "Х**вая Одесса", видно как якобы военкомы пытаются вытащить мужчину из транспортного средства. На его защиту становится одна из пассажирок.

"Что вы делаете, ребята, ну совесть у вас есть человеческая!", — говорит женщина.

Кроме того, на кадрах видно, что мужчина сопротивляется и просит людей вызвать правоохранителей.

В то же время лица в военной форме запрещают снимать свои действия со словами: "Не снимай, потому что сейчас с нами поедешь".

На момент публикации новости в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП не отреагировали на соответствующие инциденты.

Напомним, в начале января в местных Telegram-каналах сообщили, что в общественном транспорте Одессы несколько дней подряд продолжаются конфликтные ситуации между местными жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), а также правоохранителями, которые их сопровождают.

9 января в Одессе работники Территориального центра комплектования (ТЦК) и служащие Национальной гвардии провели рейд в общественном транспорте. Во время рейда они встретили одессита, который отказывался предоставить документы, удостоверяющие личность. Позже сестра одессита заявила, что его якобы задержали.